Укрепляет иммунную систему растений: как сделать удобрение из луковой шелухи

Шелуха лука доступна и действенная подкормка для растений, содержащая витамины А, С, РР, группы В, калий, фосфор, железо и другие. Очень полезно такое удобрение для ослабленных растений, ведь оно содержит много антиоксидантов, которые благотворно влияют на иммунитет.

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Кроме того, удобрение из луковой шелухи богато фитонцидами – биологически активными веществами, которые убивают или угнетают рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших и помогают в формировании иммунитета растений.

Чтобы сделать подкормку из луковой шелухи, возьмите 2 стакана шелухи, залейте их 2 л кипятка и настаивайте 2 суток. Процедите и разбавьте водой в пропорции 1:3. Вялые растения можно спасать этим удобрением уже на третий день после высадки.

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