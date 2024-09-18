'Укрпочта' начала 'выдавать' повестки без участия ТЦК: что нужно знать

В Украине началась первая массовая рассылка электронных повесток для военнообязанных. 17 сентября через централизованную систему Укрпочта получили около 6 тысяч повесток, подписанных электронными подписями начальников территориальных центров комплектования (ТЦК). Повестки были сформированы автоматически на основе Реестра военнообязанных.

Укрпочта будет доставлять повестки военнообязанным заказными письмами по указанным адресам. Военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение 14 дней с момента получения повестки. Важно отметить, что повестка считается врученной независимо от того, получила ли ее лицо, отказалась ли от получения, или даже отсутствовала по месту жительства, пишет Ukrainian Military Pages.

Читайте также: Можно ли отказаться от пришедшей по почте повестки: ответ юриста

В случае неявки в ТЦК предусмотрена административная ответственность. Если военнообязанный не явится за повесткой, полиция может принудительно доставить его в ТЦК из обращения соответствующего центра комплектования. Также возможно временное лишение права управления транспортными средствами через суд.

Эта новая система доставки повесток призвана сделать процесс мобилизации более эффективным и автоматизированным. Использование электронных подписей и централизованной системы обработки данных должно минимизировать человеческий фактор в выборе лиц для мобилизации и уменьшить случаи уклонения от воинской обязанности.

Централизованное введение электронных повесток является очередным шагом в процессе модернизации мобилизационной системы в Украине, что позволит повысить ее эффективность в сложных условиях войны.

Предлагаем узнать, кто потерял право на отсрочку от мобилизации из-за нового закона.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!