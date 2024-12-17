''Укрзализныця'' запустила дополнительные поезда на популярные маршруты: подробности

В праздничные дни по Украине будут курсировать дополнительные поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, отметив, что билеты уже доступны для покупки через мобильное приложение, сайт или билетные кассы.

Список дополнительных поездов:

Поезд №159/160 Киев – Трускавец: отправление из Киева и Трускавца 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года.

Поезд №291/292 Киев – Львов: отправление из Киева и Львова 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 3, 4, 5 января 2025 года.

Поезд №168/167 Одесса – Львов: отправление из Одессы и Львова 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

Поезд №265/266 Киев – Одесса: отправление из Киева и Одессы 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 5 и 12 января 2025 года.

Поезд №249/250 Киев – Черновцы: отправление из Киева 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Поезд №235/236 Киев – Ужгород: отправление из Киева 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.

Напомним, мы уже писали, где отдохнуть детям и спланировать взрослым.

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