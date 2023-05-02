Уксус и перекись водорода: как убрать плесень на пластиковых окнах

Плесень портит не только внешний вид, но и вредна для здоровья. Она вызывает кашель, аллергию и даже астму. Как бороться с плесенью разбирался UaPortal.

В зависимости от степени поражения применяют различные способы борьбы с плесенью.

Читайте также: Как очистить белую подошву от грязи.

Уксус

Возьмите уксус, смочите в нем губку и протрите места с плесенью. Можно налить уксус в бутылку с пульвелизатором и разбрызгать на зараженные плесенью поверхности. Оставьте уксус на час и смойте остатки вместе с плесенью.

Отбеливатель

Наденьте перчатки и маску. Смешайте отбеливатель и воду в пропорции 1:1. Раствор нанесите на плесень с помощью губки. Оставьте на полчаса. Смойте.

Фунгицид

Фунгицид можно купить в хозмагазине. Разведите средство с водой в пропорции 1:1. Нанесите раствор на губку и протрите места скопления плесени. Подержите полчаса и смойте.

Также хорошо борется с плесенью ультрафиолетовая лампа.

Напомним, мы уже писали, как отбелить тюль зеленкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!