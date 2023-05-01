rus
Українська
Лайфхаки

Как отбелить тюль зеленкой: проверенный лайфхак

Игорь Романько

Как отбелить тюль

Жалюзи и покрывала из тюля выглядят элегантно и легко, однако эта ткань легко загрязняется. Тем не менее, отбеливание тюли из капрона, органзы и даже вуали может быть достаточно просто. Немногие знают, что для этого можно использовать обычную зеленку.

Читайте также: Как очистить белую подошву от грязи зубной пастой и лимоном

Прежде чем приступать к процедуре отбеливания, необходимо выполнить несколько шагов:

  • Снять тюль и стряхнуть, чтобы устранить пыль;
  • Выстирать стойкие пятна вручную с мылом;
  • Замочить изделие в прохладном мыльном растворе на 30 минут.

Для отбеливания зеленкой понадобятся следующие вещества и материалы:

  • 5,5 л воды;
  • 25 капель зеленки;
  • Марля.

Ниже приведены шаги по отбеливанию тюля зеленкой:

  1. Перелить 500 мл комнатной температуры в отдельный контейнер;
  2. Добавить 25 капель зелени в эту воду и тщательно размешать;
  3. Процедить раствор через марлю во избежание попадания больших частиц на ткань, которые могут окрасить тюль;
  4. Соединить процеженный раствор из 5 л воды комнатной температуры;
  5. Поместить тюль в раствор и оставить замачиваться на 5 минут;
  6. В течение этого времени необходимо несколько раз перевернуть тюль;
  7. Прополоскать материал в холодной и чистой воде.

Ранее UAportal писал о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Лайфхаки