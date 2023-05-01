Как отбелить тюль зеленкой: проверенный лайфхак

Жалюзи и покрывала из тюля выглядят элегантно и легко, однако эта ткань легко загрязняется. Тем не менее, отбеливание тюли из капрона, органзы и даже вуали может быть достаточно просто. Немногие знают, что для этого можно использовать обычную зеленку.

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Прежде чем приступать к процедуре отбеливания, необходимо выполнить несколько шагов:

Снять тюль и стряхнуть, чтобы устранить пыль;

Выстирать стойкие пятна вручную с мылом;

Замочить изделие в прохладном мыльном растворе на 30 минут.

Для отбеливания зеленкой понадобятся следующие вещества и материалы:

5,5 л воды;

25 капель зеленки;

Марля.

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Ниже приведены шаги по отбеливанию тюля зеленкой:

Перелить 500 мл комнатной температуры в отдельный контейнер; Добавить 25 капель зелени в эту воду и тщательно размешать; Процедить раствор через марлю во избежание попадания больших частиц на ткань, которые могут окрасить тюль; Соединить процеженный раствор из 5 л воды комнатной температуры; Поместить тюль в раствор и оставить замачиваться на 5 минут; В течение этого времени необходимо несколько раз перевернуть тюль; Прополоскать материал в холодной и чистой воде.

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