Как отбелить тюль зеленкой: проверенный лайфхак
Жалюзи и покрывала из тюля выглядят элегантно и легко, однако эта ткань легко загрязняется. Тем не менее, отбеливание тюли из капрона, органзы и даже вуали может быть достаточно просто. Немногие знают, что для этого можно использовать обычную зеленку.
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Прежде чем приступать к процедуре отбеливания, необходимо выполнить несколько шагов:
- Снять тюль и стряхнуть, чтобы устранить пыль;
- Выстирать стойкие пятна вручную с мылом;
- Замочить изделие в прохладном мыльном растворе на 30 минут.
Для отбеливания зеленкой понадобятся следующие вещества и материалы:
- 5,5 л воды;
- 25 капель зеленки;
- Марля.
Ниже приведены шаги по отбеливанию тюля зеленкой:
- Перелить 500 мл комнатной температуры в отдельный контейнер;
- Добавить 25 капель зелени в эту воду и тщательно размешать;
- Процедить раствор через марлю во избежание попадания больших частиц на ткань, которые могут окрасить тюль;
- Соединить процеженный раствор из 5 л воды комнатной температуры;
- Поместить тюль в раствор и оставить замачиваться на 5 минут;
- В течение этого времени необходимо несколько раз перевернуть тюль;
- Прополоскать материал в холодной и чистой воде.
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