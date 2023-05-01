Як відбілити тюль зеленкою: перевірений лайфхак
Жалюзі та покривала з тюлю виглядають елегантно та легко, проте ця тканина легко забруднюється. Попри це, відбілювання тюлі з капрону, органзи та навіть вуалі може бути досить просто. Мало хто знає, що для цього можна використовувати звичайну зеленку.
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Перш ніж починати процедуру відбілювання, необхідно виконати кілька кроків:
- Зняти тюль та струсити, щоб усунути пил;
- Випрати стійкі плями вручну з милом;
- Замочити виріб у холодному мильному розчині на 30 хвилин.
Для відбілювання зеленкою знадобляться наступні речовини та матеріали:
- 5,5 л води;
- 25 крапель зеленки;
- Марля.
Нижче наведено кроки для відбілювання тюлю зеленкою:
- Перелити 500 мл кімнатної температури води в окремий контейнер;
- Додати 25 крапель зеленки в цю воду та ретельно розмішати;
- Процідити розчин через марлю, щоб уникнути потрапляння великих частинок на тканину, які можуть пофарбувати тюль;
- З'єднати проціджений розчин з 5 л води кімнатної температури;
- Помістити тюль в розчин та залишити замочуватись на 5 хвилин;
- Протягом цього часу необхідно декілька разів перевернути тюль;
- Прополоскати матеріал у холодній та чистій воді.
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