Уксус и сода: как избавиться от муравьев в доме

Если вы увидели в своем доме маленьких гостей – стоит сразу принимать меры по борьбе с ними, ведь размножаются муравьи очень быстро и приносят дискомфорт.

Для начала найдите гнездо муравьев. Для этого положите на стол что-нибудь вкусное. Через некоторое время вы увидите много муравьев, которые вышли полакомиться, потом внимательно посмотрите, куда они идут – там и будет гнездо.

Сначала нужно уничтожить гнездо, ведь там живет матка, быстро увеличивающая популяцию муравьев. Поэтому с ними точечно бороться нет смысла. Обычно муравьи выбирают для жизни места с высоким уровнем влажности – за шкафами на кухне, у раковины, под плинтусами или за плиткой в ванной.

Народные средства для борьбы с муравьями

Если у вас в доме маленькие дети или животные, использовать химические средства против муравьев опасно. Поэтому рекомендуем обратить внимание на народные средства.

Борная кислота

Возьмите сахар или что-нибудь сладкое, воду и борную кислоту, смешайте. Разложите смесь в разных местах на кухне. Когда муравьи будут есть приманку, ее часть попадет на них, и они принесут ее в гнездо. Борная кислота разрушает пищеварительную систему насекомого, что приводит к его гибели. При желании можете заменить сладости желтком.

Уксус или нашатырный спирт

Возьмите уксус или нашатырный спирт и протрите все поверхности на кухне. Из-за сильного запаха насекомые потеряют ориентиры и не смогут найти дорогу к гнезду. Можно использовать чистый уксус или нашатырный спирт, развести их с водой и разбрызгать из пульвилизатора. В процессе работы не забудьте надеть маску и забрать детей и животных.

Растения

Муравьи не любят запахи лаванды, мяты, ромашки и лаврового листа. Насыпьте эти травы в мешочки и разложите по квартире. Хороший эффект оказывает также лимонная цедра.

Чеснок и жгучий перец

Натрите чесноком все поверхности в квартире. Сильный запах отпугивает муравьев, и они пойдут искать другое жилье. Процедуру нужно повторять неоднократно, ведь запах чеснока быстро выветривается. В качестве альтернативы можно использовать жгучий перец – рассыпьте его рядом с гнездом.

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Сода

Смешайте соду, что-то сладкое и воду. Когда муравей съест угощение, сода вступит в реакцию с кислотой в его желудке и приведет к смерти.

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