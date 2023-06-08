Улучшает иммунитет и делает устойчивыми к грибкам: универсальное средство для цветов, которое есть в каждой аптечке.

С помощью аспирина можно вырастить действительно роскошный сад. Как применить его и почему он такой действенный расскажет UaPortal.

Польза аспирина для цветов

– повышает иммунитет растения;

– цветы становятся более устойчивыми к болезням, вредителям и грибкам;

– растение начинает ярче цвести;

– листья становятся ярче и упругими.

Подкармливать растение аспирином можно только раз, ведь если постоянно держать его на аспирине, растение к нему привыкает и оно не будет иметь эффекта.

Как использовать аспирин для подкормки цветов

Рецепт подкормки на основе аспирина

Возьмите три таблетки аспирина и растворите в трех литрах отстоявшейся воды комнатной температуры. Раствором поливайте цветы 1 раз в 2 месяца.

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Как развести аспирин

Перед поливом растения аспирин следует полностью растворить в воде. Делать это можно несколькими способами:

Бросить таблетку в воду и ждать полного растворения.

Растолочь таблетку в порошок и залить водой. Так процесс растворения пройдет быстрее.

Гидролиз. Воду вскипятите, добавьте аспирин и кипятите полчаса. Белые хлопья, которые появятся на поверхности, уберите.

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