Улучшает иммунитет и делает устойчивыми к грибкам: универсальное средство для цветов, которое есть в каждой аптечке.
С помощью аспирина можно вырастить действительно роскошный сад. Как применить его и почему он такой действенный расскажет UaPortal.
Польза аспирина для цветов
– повышает иммунитет растения;
– цветы становятся более устойчивыми к болезням, вредителям и грибкам;
– растение начинает ярче цвести;
– листья становятся ярче и упругими.
Подкармливать растение аспирином можно только раз, ведь если постоянно держать его на аспирине, растение к нему привыкает и оно не будет иметь эффекта.
Как использовать аспирин для подкормки цветов
Рецепт подкормки на основе аспирина
Возьмите три таблетки аспирина и растворите в трех литрах отстоявшейся воды комнатной температуры. Раствором поливайте цветы 1 раз в 2 месяца.
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Как развести аспирин
Перед поливом растения аспирин следует полностью растворить в воде. Делать это можно несколькими способами:
Бросить таблетку в воду и ждать полного растворения.
Растолочь таблетку в порошок и залить водой. Так процесс растворения пройдет быстрее.
Гидролиз. Воду вскипятите, добавьте аспирин и кипятите полчаса. Белые хлопья, которые появятся на поверхности, уберите.
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