Умеет игнорировать работу враждебных РЭБ: в Украине создали новый FPV-дрон (фото)

Украинские изобретатели создали FPV-дрон (First Person View), умеющий игнорировать работу враждебных средств радиоэлектронной борьбы. Его уже успели протестовать.

Об этом сообщил в Фейсбуке волонтер и предприниматель Юрий Голик. По его словам, сейчас создатели БПЛА готовятся провести еще несколько испытаний дрона.

"Прошло первое тестирование ударного FPV-дрона, который мы собрали. Его точные технические характеристики будут ясны в процессе нескольких испытаний, которые пройдут на этой неделе", - отметил он.

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Юрий Голик проинформировал, что этот дрон сможет переносить боеприпасы весом до 5 кг. Дальность полета составит до 5 км.

"Две видеокамеры. Может быть оснащен тепловизором. Умеет игнорировать работу враждебных РЭБ. Целевое назначение – уничтожение живой силы противника, укрытий, огневых точек, автомобилей и бронетехники. После всех технических и боевых испытаний беспилотник изменит свой дизайн", – раскрыл он его характеристики.

По словам Голика, команда инженеров "работает над более сложным проектом" - это БПЛА-разведчик, имеющий размах крыльев более 3 м.

Справка: Что такое режим FPV у дрона. FPV (First Person View) расшифровывается как вид первого лица. Такой аббревиатурой называют одно из направлений радиоуправляемого авиамоделизма. FPV – это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БПЛА.

Напомним, ранее стало известно, что киевский школьник передал 10 тысяч гривен, заработанных на концертах, на "Армию дронов" для ВСУ.

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