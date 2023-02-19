Уменьшает морщины и укрепляет суставы: 10 удивительных преимуществ желе

Желатин – это белок, способствующий улучшению здоровья кожи, суставов, волос, ногтей и кишечника. Он также содержит незаменимые аминокислоты, строительные блоки белков, которые могут принести большую пользу организму.

Этот белок получен из коллагена, материала, содержащегося в костях, хрящах и коже животных и необходим для здоровья суставов. Чаще желатин известен своим использованием в десертах, а также является распространенным ингредиентом бульонов, супов, соусов, конфет и некоторых лекарств. Это полупрозрачное вещество без запаха имеет желеобразную текстуру. Как коллаген, так и желатин имеют схожие белки, и они могут отдавать одинаковые преимущества. В большинстве современных диет не хватает коллагена и желатина. Marion Mizzi поделились 10 удивительными преимуществами, которые вы получите, если будете употреблять желе без сахара (или с минимумом сахара) регулярно.

Облегчает пищеварение

Желе облегчает пищеварение и кишечный транзит благодаря высокому содержанию воды. Желатин усиливает перистальтические движения в мышцах кишечника, что способствует улучшению пищеварительного процесса и усвоению витаминов и минералов, а также выведению уже ненужных веществ.

Ускоряет процесс выздоровления

Белки являются важной частью заживления ран. Желатин содержит большое количество белка, что способствует образованию новых слоев кожи. Желатин также содержит специфическую аминокислоту, глицин, оказывающую противовоспалительное действие.

Укрепляет кости

Протеины, содержащиеся в желатине, а также литий, фосфор и медь сохраняют крепкость костей и увеличивают минеральную плотность скелета. Желатин также может являться важным механизмом защиты от остеопороза, а аминокислоты помогают бороться с артритом.

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Помогает контролировать вес

Желатин стимулирует метаболизм благодаря питательным веществам и аминокислотам. Клетчатка и белок, например, насыщают и способствуют ощущению сытости. Желатин заменяет калорийные десерты и позволяет избежать лишнего набора.

Способствует иммунному ответу

Пролин, другая аминокислота, которая содержится в значительных количествах в желатине, улучшает работу иммунной системы и усиливает борьбу с инфекциями, поскольку важна для структуры большинства белков в организме человека.

Улучшает сон

Согласно японскому исследованию, опубликованному в 2012 году в журнале Neurology, глицин – один из ингредиентов желатина – улучшает циклы сна и стимулирует определенные нейротрансмиттеры и ферменты, повышающие качество и продолжительность сна.

Защищает кожу

Желатин богат коллагеном, ключевой белок в строении внеклеточного матрикса соединительной ткани, отвечающий за большинство его физических свойств. Это один из самых важных элементов нашей кожи. Коллагеновые волокна отвечают за сохранение молодости кожи благодаря ее гравитационному сопротивлению.

Контроль уровня сахара в крови

Практически отсутствие сахара в желатине делает эту еду неплохим вариантом для уменьшения чувства голода, не вызывая нарушения уровня глюкозы в крови. Это свойство желатина приносит два преимущества: он уменьшает выработку инсулина, гормона, способствующего накоплению жира в организме и облегчает контроль аппетита, поскольку резкие изменения уровня глюкозы могут увеличить желание есть углеводы.

Содействует гормональной регуляции

Благодаря незаменимым протеинам, содержащимся в желатине, употребление желатина улучшает все метаболические процессы в организме, включая создание новых клеток, усвоение питательных веществ и укрепление мышц.

Укрепляет волосы, ногти и кожу.

Кератин можно найти в большинстве качественных шампуней. Кератин – это вид белка, который также входит в состав желатина и необходим для поддержания здоровья волос, ногтей и кожи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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