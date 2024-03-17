Умер бывший одиозный нардеп Геннадий Москаль: чем запомнился
На 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный украинский политик, бывший народный депутат и глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.
"Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым...", — написал Княжицкий.
Геннадий Москаль имел за плечами богатую политическую карьеру. Он избирался народным депутатом Украины VI и VII созывов, возглавлял Луганскую и Закарпатскую областные государственные администрации.
Москаль был известен жесткими антикоррупционными позициями и принципиальной борьбой с организованной преступностью.
Вот некоторые ключевые моменты из биографии Геннадия Москаля:
Родился 28 декабря 1950 года в селе Кибляры Черновицкой области.
Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".
Работал в органах внутренних дел, прошел путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта милиции.
Избирался народным депутатом Украины VI и VII созывов от фракции партии "Батькивщина".
С марта 2015 года по июнь 2016 года возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию.
С июля 2015 по июнь 2019 года возглавлял Закарпатскую областную государственную администрацию.
Геннадий Москаль при жизни был мастером крылатых выражений и не стеснялся крепкого слова.
Самые яркие цитаты Геннадия Москаля
- "Я думаю, что неадекватных людей не нужно выбирать абсолютно. Дыбил он, так и напишите... Какой дурак его выбрал?"
- "У здорового человека логики в этом нет, если у них больная голова.. ну только у больной головы могло родиться такое воображение, как "ДНР", "ЛНР" и прочая гадость"
- "Кто? Но нас*ал я на вашего Сашу Белого"
- "Я не палата №6 и делаю все, чтобы туда не попасть"
- "Если вы кормите террористов, значит вы вместе с ними. Устроили мне вчера бунт, угрозы всякие. Хотели референдум? Пусть им и обеспечивают"
- "Кравчук очень хорошо сказал: вот плыли-плыли и на берегу утонули. Извините, я бы сказал: плыли-плыли, а они на берегу всрались"
- "Скажите, су*и, когда война закончится?"
- "Председатель совета, оставшийся на той территории Перевальского – это единственный населенный пункт, пишет, чтобы я ему выплатил зарплату за все те месяцы. Ну я ему резолюцию написал: х*й ему в рот, а не.."
- "Ваша "Партия регионов" уже зат**ала всех, а вы хотите нас тоже. Не получится. До свидания, приходите еще, чтобы не в последний раз мы вас видели. Можете мужчине устраивать такие сцены, а не мне"
- "Что нам мешало 24 года стать полноправными членами Евросоюза? Я думаю, на нашей дороге были дураки, авантюристы и популисты. Если мы уберем их с политической арены Украины, то в следующем году будем стоять здесь, на этом месте, уже в объединенной Европе".
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