Умер бывший одиозный нардеп Геннадий Москаль: чем запомнился

На 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный украинский политик, бывший народный депутат и глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

"Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым...", — написал Княжицкий.

Геннадий Москаль имел за плечами богатую политическую карьеру. Он избирался народным депутатом Украины VI и VII созывов, возглавлял Луганскую и Закарпатскую областные государственные администрации.

Москаль был известен жесткими антикоррупционными позициями и принципиальной борьбой с организованной преступностью.

Вот некоторые ключевые моменты из биографии Геннадия Москаля:

Родился 28 декабря 1950 года в селе Кибляры Черновицкой области.

Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

Работал в органах внутренних дел, прошел путь от лейтенанта до генерал-лейтенанта милиции.

Избирался народным депутатом Украины VI и VII созывов от фракции партии "Батькивщина".

С марта 2015 года по июнь 2016 года возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию.

С июля 2015 по июнь 2019 года возглавлял Закарпатскую областную государственную администрацию.

Геннадий Москаль при жизни был мастером крылатых выражений и не стеснялся крепкого слова.

Самые яркие цитаты Геннадия Москаля

"Я думаю, что неадекватных людей не нужно выбирать абсолютно. Дыбил он, так и напишите... Какой дурак его выбрал?"

"У здорового человека логики в этом нет, если у них больная голова.. ну только у больной головы могло родиться такое воображение, как "ДНР", "ЛНР" и прочая гадость"

"Кто? Но нас*ал я на вашего Сашу Белого"

"Я не палата №6 и делаю все, чтобы туда не попасть"

"Если вы кормите террористов, значит вы вместе с ними. Устроили мне вчера бунт, угрозы всякие. Хотели референдум? Пусть им и обеспечивают"

"Кравчук очень хорошо сказал: вот плыли-плыли и на берегу утонули. Извините, я бы сказал: плыли-плыли, а они на берегу всрались"

"Скажите, су*и, когда война закончится?"

"Председатель совета, оставшийся на той территории Перевальского – это единственный населенный пункт, пишет, чтобы я ему выплатил зарплату за все те месяцы. Ну я ему резолюцию написал: х*й ему в рот, а не.."

"Ваша "Партия регионов" уже зат**ала всех, а вы хотите нас тоже. Не получится. До свидания, приходите еще, чтобы не в последний раз мы вас видели. Можете мужчине устраивать такие сцены, а не мне"

"Что нам мешало 24 года стать полноправными членами Евросоюза? Я думаю, на нашей дороге были дураки, авантюристы и популисты. Если мы уберем их с политической арены Украины, то в следующем году будем стоять здесь, на этом месте, уже в объединенной Европе".

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