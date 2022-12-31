Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI: что о нем известно

На 96-м году жизни скончался бывший глава Католической церкви и государства Ватикан. Он стал первым понтификом за 600 лет, фактически ушедшим в отставку.

О смерти бывшего Папы сообщили в аккаунте Ватикана в Twitter. Около 10 лет в Ватикане фактически жили два папы.

Отмечается, что понтифик в последние годы жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Что известно о Бенедикте XVI

Бенедикт XVI (Benedictus PP. XVI), настоящее имя которого Йозеф Алоис Ратцингер, родился в немецком городке региона Бавария 16 апреля 1927 года.

В 1939 году поступил в католическую духовную семинарию в Траунштайне.

В 1943 году 16-летний семинарист был призван в армию в корпус противовоздушной обороны, а в 1944 году - в вермахт. В 1945 году интернированный немецкий солдат попал в лагерь союзников, о котором до сих пор вспоминает с ужасом.

29 июня 1951 года мюнхенский кардинал Фаульхабер рукоположил Ратцингера в сан священника.

1953 26-летний Йозеф блестяще защитил диссертацию о наследии Святого Августина и прославился как лучший из теологов Германии.

В 1959 году Ратцингер стал преподавателем кафедры теологии Боннского университета.

Его называли одним из ближайших сотрудников Иоанна Павла II. До того, как стать папой он возглавлял Коллегию кардиналов и Конгрегацию по вере.

19 апреля 2005 года кардинал Ратцингер был избран Папой Римским, приняв имя Бенедикта XVI.

Является автором около 60 книг: "Введение в христианство", "Эсхатология", "Отчет о состоянии веры", "Бог Иисуса Христа", "Соль земли", "Христианство и Католическая Церковь на рубеже тысячелетий".

11 февраля 2013 года Бенедикт XVI в обращении заявил, что отречется от Святого престола 28 февраля того же года.

Понтифик объяснил свой шаг плохим состоянием здоровья. Последним Папой, добровольно отрекшимся от престола, был Григорий XII в 1415 году.

Напомним, что нынешний Папа Римский Франциск высказался по поводу порнографии. Он предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порно в Интернете.

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