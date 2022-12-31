Помер колишній папа Римський Бенедикт XVI: що про нього відомо

На 96-му році життя помер колишній голова Католицької церкви та держави Ватикан. Він став першим понтифіком за 600 років, який фактично пішов у відставку.

Про смерть колишнього Папи повідомили в акаунті Ватикану у Twitter. Майже 10 років у Ватикані фактично жили два папи.

Зазначається, що понтифік останні роки жив в маленькому монастирі Mater Ecclesiae в Ватиканських садах.

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Що відомо про Бенедикта XVI

Бенедикт XVI (Benedictus PP. XVI), справжнє імя якого Йозеф Алоїс Ратцінґер, народився у німецькому містечку регіону Баварія 16 квітня 1927 року.

1939 року вступив до католицької духовної семінарії у Траунштайні.

1943 року 16-річний семінарист був призваний в армію до корпусу протиповітряної оборони, а 1944 року — до вермахту. В 1945 році інтернований німецький солдат потрапив до табору союзників, про який досі згадує з жахом.

29 червня 1951 року мюнхенський кардинал Фаульхабер висвятив Ратцінґера в сан священника.

1953 року 26-річний Йозеф блискуче захистив дисертацію про спадщину Святого Августина і прославився як найкращий із теологів Німеччини.

1959 року Ратцінґер став викладачем кафедри теології Боннського університету.

Його називали одним з найближчих співпрацівників Івана Павла II. До того, як стати папою він очолював Колегію кардиналів і Конгрегацію з питань віри.

19 квітня 2005 року кардинал Ратцінґер був обраний Папою Римським, прийнявши ім'я Бенедикта XVI.

Є автором близько 60 книг: "Вступ до християнства", "Есхатологія", "Звіт про стан віри", "Бог Ісуса Христа", "Сіль землі", "Християнство та Католицька Церква на зламі тисячоліть" тощо.

11 лютого 2013 року Бенедикт XVI у зверненні заявив, що зречеться Святого престолу 28 лютого того ж року.

Понтифік пояснив свій крок поганим станом здоров'я. Останнім Папою, що добровільно зрікся престолу, був Григорій ХІІ у 1415 році.

Нагадаємо, що нинішній Папа Римський Франциск висловився щодо порнографії. Він попередив священників та черниць про небезпеку перегляду порно в інтернеті.

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