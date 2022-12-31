Помер колишній папа Римський Бенедикт XVI: що про нього відомо
На 96-му році життя помер колишній голова Католицької церкви та держави Ватикан. Він став першим понтифіком за 600 років, який фактично пішов у відставку.
Про смерть колишнього Папи повідомили в акаунті Ватикану у Twitter. Майже 10 років у Ватикані фактично жили два папи.
Зазначається, що понтифік останні роки жив в маленькому монастирі Mater Ecclesiae в Ватиканських садах.
Що відомо про Бенедикта XVI
Бенедикт XVI (Benedictus PP. XVI), справжнє імя якого Йозеф Алоїс Ратцінґер, народився у німецькому містечку регіону Баварія 16 квітня 1927 року.
1939 року вступив до католицької духовної семінарії у Траунштайні.
1943 року 16-річний семінарист був призваний в армію до корпусу протиповітряної оборони, а 1944 року — до вермахту. В 1945 році інтернований німецький солдат потрапив до табору союзників, про який досі згадує з жахом.
29 червня 1951 року мюнхенський кардинал Фаульхабер висвятив Ратцінґера в сан священника.
1953 року 26-річний Йозеф блискуче захистив дисертацію про спадщину Святого Августина і прославився як найкращий із теологів Німеччини.
1959 року Ратцінґер став викладачем кафедри теології Боннського університету.
Його називали одним з найближчих співпрацівників Івана Павла II. До того, як стати папою він очолював Колегію кардиналів і Конгрегацію з питань віри.
19 квітня 2005 року кардинал Ратцінґер був обраний Папою Римським, прийнявши ім'я Бенедикта XVI.
Є автором близько 60 книг: "Вступ до християнства", "Есхатологія", "Звіт про стан віри", "Бог Ісуса Христа", "Сіль землі", "Християнство та Католицька Церква на зламі тисячоліть" тощо.
11 лютого 2013 року Бенедикт XVI у зверненні заявив, що зречеться Святого престолу 28 лютого того ж року.
Понтифік пояснив свій крок поганим станом здоров'я. Останнім Папою, що добровільно зрікся престолу, був Григорій ХІІ у 1415 році.
Нагадаємо, що нинішній Папа Римський Франциск висловився щодо порнографії. Він попередив священників та черниць про небезпеку перегляду порно в інтернеті.
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