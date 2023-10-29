Умер один из главных актеров сериала 'Друзья' Мэтью Перри: все подробности

В возрасте 54 года скончался один из актеров сериала "Друзья" Мэтью Перри, игравший роль Чендлера Бинга.

По данным издания TMZ, Мэтью "умер в собственном доме после физической активности".

"Нам рассказали, что Мэтью вернулся домой где-то утром после 2-часовых занятий спортом. Вскоре после этого он отправил своего помощника по доверенности. Нам сказали, что когда ассистент вернулся примерно через 2 часа, он увидел, что Мэтью не отвечает и позвонил в 911 ", – пишет издание.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что тело актера обнаружили в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса, где, как утверждает источник, "он, похоже, утонул".

"Наши источники говорят, что первые службы быстрого реагирования прибыли по вызову для остановки сердца. Непонятно, где именно это произошло… Его нашли в джакузи дома... и нам сказали, что на месте происшествия не были найдены наркотики", – добавляет издание.

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Биография Мэттью Перри

Американский актер родился 19 августа 1969 года в Вильямстауне, штат Массачусетс. Он наиболее известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья".

Перри начал свою актерскую карьеру в детстве, появившись в нескольких рекламных роликах. В 1987 году он дебютировал по телевидению в сериале "Шоу Джерри Сигеля". В 1994 году он получил роль Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". Сериал стал одним из популярнейших в мире, и Перри получил за него множество наград, включая премию "Эмми" за лучшую мужскую роль в комедийном сериале в 2002 году.

После окончания "Друзей" Перри продолжал сниматься в кино и на телевидении. Он снялся в таких фильмах, как "Второй шанс" (2002), "Чарли Уилсон во Вьетнаме" (2007) и "Мистер Саншайн" (2011). Он также снялся в таких телевизионных сериалах, как "Секс и город" (2004), "Как я встретил вашу маму" (2008) и "Джимми Киммел в прямом эфире" (2013).

Перри также писатель. Он опубликовал мемуары "Добрый парень" в 2022 году.

У Перри были проблемы с наркотиками и алкоголем на протяжении многих лет. Он был в реабилитации несколько раз и его борьба с зависимостью была открытой темой. В 2013 году он был госпитализирован после передозировки опиоидов.

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