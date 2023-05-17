Умерли два тысячелетия назад: найдены еще две жертвы извержения вулкана в Помпеях (видео)

В Италии под руинами обнаружили скелеты двух мужчин, погибших во время извержения Везувия. Остатки двух человек находились под древней римской стеной.

Издание IFLScience отмечает, что последние две жертвы были найдены во время недавних раскопок в Археологическом парке Помпеи, к югу от Неаполя. Этих двух человек похоронила под собой разрушившаяся в результате землетрясения, связанного с извержением Везувия 79 года нашей эры.

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Археологи считают, что скелеты принадлежали двум мужчинам в возрасте не менее 55 лет. Наряду с их костями была небольшая коллекция артефактов – бронзовые и серебряные монеты, пять стеклянных предметов.

Исследователи полагают, что смертоносное извержение Везувия началось утром после серии небольших подземных толчков, оставшихся почти незамеченными местными жителями. Приблизительно в обеденное время образовался гигантский эруптивный столб, который выбросил вулканическую породу и горячие газы высоко в стратосферу. Затем они свалились на землю, разрушив Помпеи. Через некоторое время на город надвинулись пирокластические потоки каменистых отложений и скамьи. Ученые говорят, что жители Помпеев умирали в муках из-за асфиксии в результате потока жгучего пепла и газа.

Директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель в комментарии IFLScience отметил, что современные методы раскопок помогают лучше понять ад, полностью уничтоживший город Помпеи за два дня, убив многих жителей: детей, женщин и мужчин. "Благодаря анализу и методологии мы можем приблизиться к последним моментам потерявших жизнь", — добавил он.

Что известно об извержении вулкана Везувия в Помпеях подробнее можете узнать здесь.

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