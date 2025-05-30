UNHCR выплатит 11 тыс. грн: кто из украинцев может рассчитывать на помощь

В мае 2025 г. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR Ukraine) продолжает оказывать финансовую поддержку гражданам, принадлежащим к уязвимым группам. В частности, жители Запорожья могут подать заявку на получение денежной помощи.

Об этом сообщили представители организации в своем официальном Telegram-канале. Подать заявку на финансовую помощь от UNHCR Ukraine в Запорожье могут только две категории населения.

Выплаты предназначены для:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), переехавших не более полугода назад и не получавших денежную поддержку в течение последних трех месяцев;

украинцев, которые возвращались из-за границы и не имели выплаты от международных организаций в течение трех месяцев.

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Кроме принадлежности к одной из этих групп, необходимо соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

семья состоит из одного из родителей и несовершеннолетних детей;

в семье есть лица старше 55 лет;

пожилые люди (старше 55 лет) воспитывают детей до 18 лет;

среди членов домохозяйства есть люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, нуждающимися в постороннем уходе;

средний доход на одного человека в семье не превышает 5400 грн.

Сколько выплатят и как подать заявку

В мае 2025 года сумма денежной помощи от UNHCR Ukraine осталась без изменений – 3 600 гривен на одного человека ежемесячно, что за три месяца составляет 10 800 гривен.

Подать заявку можно только по предварительной записи – необходимо обязательно заполнить онлайн-форму для регистрации.

"В Запорожье снова открыта возможность стать в очередь на регистрацию. Важно: живая очередь не предусмотрена", – отмечают в сообщении.

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