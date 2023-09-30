Уничтожение российского Су-35 под Токмаком: появилось фото остатков самолета

Ночью 29 сентября у временно оккупированного Токмака Запорожской области российская противовоздушная оборона уничтожила свой самолет Су-35. Вражеский истребитель сгорел.

Об этом сообщили в соцсетях. Экипаж российского истребителя также погиб.

Официально в Российской Федерации не комментировали событие, однако некоторые российские пропагандисты выразили соболезнования погибшим российским пилотам в соцсетях.

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По данным российских СМИ, стоимость российского самолета, который уничтожила российская противовоздушная оборона, колебалась в районе от 98 млн до 104 млн долларов США.

Кроме этого, появились снимки с разведывательного дрона, подтверждающие полное уничтожение российского самолета.

Напомним, 29 сентября российские оккупанты вблизи города Токмак в Запорожской области из комплекса С-300 сбили собственный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++" Су-35 стоимостью около 100 миллионов долларов.

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