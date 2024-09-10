Уникальное астрономическое событие: когда затмение Суперлуны в сентябре

В сентябре 2024 года на небе появится уникальное астрономическое явление – частичное лунное затмение Суперлуны урожая. Вечером 17 сентября эта Луна будет больше обычной из-за своего расположения на орбите Земли, и одновременно испытает частичное затемнение.

Это редкое сочетание двух событий делает сентябрьскую полную Луну настоящим зрелищем. По данным TimeandDate.com, частичное лунное затмение станет доступным для наблюдения жителям многих частей света.

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Увидеть это явление могут люди в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, части Азии и даже на Антарктиде. В то время как значительная часть Луны будет погружена в полутень Земли, лишь небольшой фрагмент ее поверхности войдет в самую темную часть земной тени.

Термин "суперлуна" используется для описания полной Луны, которая находится в перигее - ближайшей точке к Земле на его орбите. Хотя разница в размерах Луны может быть незаметной невооруженным глазом, наблюдатели все равно смогут насладиться особым зрелищем, ведь это второй из четырех суперлуний в 2024 году.

Лунное затмение – это естественное явление, которое происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, тем самым отбрасывая свою тень на лунную поверхность. Для тех, кто будет наблюдать за происходящим через телескопы или бинокли, затемнение создаст особый контраст на кратерах Луны.

Темная часть тени Земли покроет только верхнюю часть лунного диска. Остальная Луна будет в полутени, что придаст ему легкий красновато-коричневый оттенок, который станет заметным во время затемнения. Это создаст мистический вид на небе и увлекательный эффект для наблюдателей.

Время затемнения будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения. Например, в США его кульминация состоится в 22:44 EDT 17 сентября, а в Европе рано утром 18 сентября. Специальные онлайн-ресурсы, такие как InTheSky.org, помогут точно определить время этого астрономического явления в вашей местности.

Где смотреть частичное лунное затмение онлайн

Вы сможете наблюдать за лунным затмением на YouTube-канале NASA.

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