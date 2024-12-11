Упадет ли цена Bitcoin снова? Аналитики называют ключевые уровни

Цена Bitcoin недавно показала медвежий поглощающий паттерн на дневном графике, вызвав опасения по поводу возможного падения. Однако аналитики считают, что Bitcoin остается в сильной позиции, пока его цена держится выше $88,000.

Текущая ситуация на рынке

9 декабря крипторынок пережил крупнейшую ликвидацию с 2021 года, в ходе которой было ликвидировано более $1,6 миллиарда позиций, включая $142 миллиона длинных позиций на Bitcoin. Bitcoin повторно протестировал уровень поддержки $95,000, и хотя немного снизился, его долгосрочная рыночная структура остается неизменной.

Ключевые уровни для наблюдения

$88,000 как критическая поддержка. Соучредитель GlassNode Рафаэль Шульце-Крафт отметил, что уровень поддержки Bitcoin на $88,000 является ключевым. Ниже этого уровня интерес инвесторов значительно снижается вплоть до $70,000. Однако пока BTC остается выше $88,000, его общий тренд выглядит стабильным. $96,000-$98,000 как зона сопротивления. Этот диапазон остается доминирующей зоной интереса инвесторов, и для уверенного роста Bitcoin необходимо восстановить этот уровень.

Позитивные индикаторы

Бычья дивергенция. На дневном графике Bitcoin наблюдается скрытая бычья дивергенция между ценой и индексом относительной силы (RSI). Этот паттерн указывает на укрепление рыночного импульса, что может говорить о продолжении восходящего тренда. Сильное накопление новыми инвесторами. Исследователь Bitcoin Аксель Адлер-младший отметил, что новые инвесторы поглощают давление продаж, а их капитализация выросла с $48 миллиардов до $343 миллиардов в текущем цикле. Стабильный спрос поддерживает устойчивость рынка. Сброс метрик фьючерсного рынка. Ключевые метрики фьючерсного рынка, включая открытый интерес и ставки финансирования, прошли через делевериджинг, снижая риск значительного обвала. Аналитики считают, что вероятность серьезного падения минимальна, пока BTC держится выше $90,000.

Возможные риски и прогнозы

Падение до $90,000 будет означать снижение на 13,5% от последнего исторического максимума Bitcoin в $104,600. Аналитики считают это допустимым откатом, который не указывает на значительный разворот тренда.

Несмотря на ожидаемую волатильность, независимый трейдер Daan Crypto отметил, что рынок может стабилизироваться и продолжить восходящий тренд после преодоления последних колебаний.

Вывод

Краткосрочные колебания цены Bitcoin создали неопределенность, но сильная поддержка выше $88,000 и позитивные рыночные показатели свидетельствуют о его устойчивости. Если BTC восстановит уровень $96,000-$98,000, перспективы роста останутся высокими.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!