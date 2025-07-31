Упаковка школьника: как получить и кто имеет право

Многие украинские семьи получат единовременную денежную помощь в рамках программы "Упаковка школьника". Речь идет о семьях, в которых дети впервые пойдут в первый класс в 2025 году.

Об этом пишет Общественное. Программа "Упаковка школьника" — это инициатива правительства, предусматривающая выплату в размере 5 тысяч гривен на каждого ребенка, который начинает школьное обучение. Эти средства предназначены для приобретения необходимого для учебного процесса: школьной одежды, обуви, рюкзаков, канцелярских принадлежностей и других товаров для первоклассника. Получить помощь может один из родителей или официальный представитель ребенка, обладающего украинским гражданством.

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Оформление выплаты осуществляется через приложение "Действие", если ребенок уже причислен в школу через электронную систему АИКОМ. В сообщении в приложении необходимо подтвердить намерение воспользоваться программой и выбрать банк для открытия специальной карты. Если семья не пользуется Действием, заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Деньги имеют четкое назначение — тратить их можно только на детские товары в магазинах-партнерах программы. Снять наличные деньги или перевести эти средства на другие счета нельзя. Использовать пособие нужно в течение 180 дней с момента поступления. Если это не сделать, остаток возвращается в государственный бюджет.

Программа не предусматривает выплату в случаях, когда ребенок не начал обучение, повторно идет в первый класс, находится за границей или на временно оккупированной территории. Однако если ребенок возвращается на контролируемую территорию, право на пособие сохраняется.

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