'Успеха у них не будет': Зеленский прокомментировал угрозу наступления оккупантов из Беларуси

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозу наступления оккупантов с территории Беларуси и привлечения белорусов к войне против Украины. По его словам, белорусы действительно не хотят нападать на украинцев.

Впрочем, если это случится, наши граждане готовы сражаться. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нииностио.

"Я считаю, что по этому направлению успеха у них не будет, если он и будет гипотетически", – указал глава государства.

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В то же время, он сказал, что вопрос пребывания российских военных на территории любой страны свидетельствует об уровне уважения населения и руководства к своему государству.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться на территории любого государства, потому что они считают, что у них "военный шенген", поэтому это все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на свою территорию", – отметил он.

Зеленский добавил, что основной задачей Украины сейчас является подготовка ко всем возможным сценариям. В то же время, президент призвал союзников к увеличению поставок вооружения.

"Это не просто, нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас очень большая, поэтому есть ограничения по количеству амуниции", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов прокомментировал вероятность военного вторжения в 2023 году со стороны Белоруссии. По его мнению, нам следует опасаться других реальных вещей.

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