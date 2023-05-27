Установите антенну и используйте кабель: топ-5 способов усиления сигнала Wi-Fi

Интернет стал основной составляющей современной жизни. Без него мы не можем работать, общаться и даже отдыхать. Но иногда сила его сигнала нас не устраивает. Что делать для решения этой проблемы, подскажет UaPortal.

Расположение модема

Установите модем в центральной части дома, подальше от предметов из металла, техники и микроволновки.

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Используйте усилители сигнала

Они могут сделать ваш сигнал более качественным и усилить его в несколько раз.

Установите антенны

Этот лайфхак действует при условии, что ваш модем имеет внешние антенны. Если это так – направьте их во все стороны.

Обновите программное обеспечение маршрутизатора

Эта простая процедура может значительно улучшить сигнал модема и увеличить скорость Интернета.

Выключите устройства, с которыми вы не работаете

Устройства, находящиеся в фоновом режиме, но подключенные к интернету уменьшают силу сигнала.

Напомним, мы уже писали, как измерить расстояние и ровно повесить картину с помощью смартфона.

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