Устраиваем ревизию на кухне: как понять, что посуду пора выбрасывать

Как понять, что пора выбросить посуду

Каждая посуда имеет свой срок годности. От какого барахла на кухне лучше избавиться, а какая сковорода или кастрюля может прослужить еще один год.

Рассмотрим срок эксплуатации ваших надежных помощников на кухне. Речь пойдет о керамике, тефлоне, алюминии и известном нашим бабушкам чугуне.

В этом материале мы рассмотрим подробно о том, как понять, что посуда испортилась.

Керамическая посуда

Она красива и экологична, но имеет один весомый недостаток – на ней легко появляются сколы и трещины. Посмотрите на ваши любимые кастрюли и чашки.

Для покраски керамики используют вещества, содержащие соли вредных металлов — кадмия, кобальта и бора. Пока глазурь цела, они безопасны, но при появлении трещин и сколов ядовитые вещества начинают проникать в пищу.

Кроме того, в трещинах на дне могут накапливаться бактерии, которые затем попадают в наш организм.

Проверьте ваши любимые чашки и кастрюли из керамики. Если увидите сколы и трещины - смело избавьтесь от таких помощников.

Также следует обратить внимание на запах блюд, приготовленный в старой посуде из керамики. Из-за пористой структуры такая утварь хорошо впитывает в себя запахи и вкусы пищи и может искажать восприятие других блюд. Если мясо вдруг стало пахнуть рыбой — это явный признак, что посуду пора обновить.

Антипригарная посуда

Споры о тефлоновом покрытии не утихают много лет. Некоторые хозяйки отправляют сковородки в мусорку с появлением первой царапины, другие не обращают внимание на облезшее покрытие.

Но единственная опасность, которая грозит людям - это частички тефлона, которые могут попасть в пищу. Но, по словам экспертов, его количество очень мало и тефлон не вступает в реакцию с химическими элементами в организме, а просто выводится через кишечник.

Поэтому, пока на сковороде и кастрюле нет серьезных повреждений, которые затрудняют приготовление пищи, можете спокойно пользоваться ими и дальше.

Эмалированная посуда

Любимая посуда наших мам и бабушек, которая тоже имеет свой срок годности. Обрати внимание на сколы, которые появляются при неаккуратном обращении.

Эксперты предупреждают, что в эти сколы проникает влага и начинается процесс коррозии, при котором выделяются вредные вещества. Кроме того, острые частички эмали способны поцарапать пищевод.

Внимательно прочитав это, уже хочется отправить старые кастрюли со сколами в утиль и обзавестись новыми.

Алюминиевая посуда

Тоже один из любимых материалов на кухне хозяек СССР. В такой легкой посуде любили варить манную кашу наши мамы и бабушки, но теперь ее бояться как огня.

Дело в том, что ученые доказали опасность использования алюминиевой посуды. Отмечается, что при приготовлении или хранении еды ионы алюминия легко попадают в пищу.

Но серьезную проблему для человека они не несут, так как содержание металла в еде мало.

В то же время серьезной проблемой в эксплуатации алюминия есть вмятины. Использовать такую кастрюлю с горбатым дном уже сложнее, а значит, ее тоже пора заменить.

Чугунная посуда

Такая утварь считается самой экологичной и долговечной. На ней еда нагревается равномерно, а при правильном уходе покрытие служит долговечно и еда не пригорает.

Испортить чугун можно излишним количеством влаги, которая остается после мытья. Если сковороду или казан не просушить, на поверхности может появиться ржавчина — готовить в такой посуде опасно.

Однако эту проблему тоже можно исправить. Ржавчину удаляют с помощью пищевой соды и других народных средств. После того как вы устраните следы коррозии, посуда станет совершенно безопасной, и вы сможете пользоваться ею еще долгие годы.

Посуда из нержавеющей стали

Кастрюли из “нержавейки" имеют металлический сплав. Наиболее часто можно встретить посуду из нержавейки с маркировкой 18/10, что означает процентное соотношение хрома и никеля.

Это так называемая "медицинская сталь": именно из этого сплава помимо посуды изготавливают и медицинские инструменты. Однако никель, содержащийся в большинстве сплавов нержавеющей стали, токсичен (в больших количествах), поэтому хранить пищу в посуде из нержавейки нежелательно. Однако такая посуда считается очень долговечной, но в ней очень часто пригорает пища.

Обратите внимание на ваш чайник из нержавейки. Если произошли потемнения, которые не отмываются, то лучше выбросить такой прибор со своей кухни.

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