Уточнения данных через 'Резерв+' достаточно для выполнения требований закона о мобилизации, – Минобороны

Обновление учетных данных военнообязанных в приложении "Резерв+" достаточно для выполнения действующих требований закона о мобилизации. В то же время, это не освобождает военнообязанных от соблюдения правил военного учета.

Об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Федиенко.

"Учитывая многочисленные обращения от граждан Украины, которых волнует вопрос, является ли обновление личной информации с помощью мобильного приложения Резерв+ достаточным шагом, чтобы в дальнейшем работники полиции или ТЦК и СП не применяли штрафы к таким гражданам? Или обновление учетных данных с помощью мобильного приложения Резерв+ достаточен для выполнения действующих требований Законов Украины?", – задал вопрос депутат.

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Федиенко опубликовал предоставленный ему ответ от заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко. Она указала, что военнообязанные должны уточнить адрес проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).

"Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом", – подчеркнула Черногоренко.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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