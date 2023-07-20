Утрата пенсионного удостоверения: как получить новый документ

Украинцы могут восстановить потерянное пенсионное удостоверение. Для этого пенсионеру следует обратиться в Пенсионный фонд.

Об этом сообщило издание "На пенсии". Отметили, что заменить пенсионное удостоверение можно в случае его утраты, если старое удостоверение оказалось непригодным или пенсионеру назначить другой вид пенсии. Также замена документа возможна, если изменились обстоятельства опеки и попечительства.

Таким образом, при потере пенсионного удостоверения нужно обратиться в Пенсионный фонд, там сделают соответствующую отметку. В то время как для получения нового документа нужно написать соответствующее заявление и подать следующие бумаги:

документ, удостоверяющий личность/полномочия лица как представителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта для физических лиц;

фото;

образец подписи.

Следует помнить, что удостоверение можно получить только в сервисном центре ПФУ, указанном в заявлении. При получении электронного пенсионного удостоверения – в указанном в заявлении отделении банка.

Также оформить пенсионное удостоверение можно с помощью приложения "Дія". В частности, пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года, автоматически подтягиваются в приложение, тогда как украинцам, имеющим пенсионное удостоверение в форме книги, нужно обратиться в Пенсионный фонд для замены документа. Оформить пенсионное удостоверение через "Дію" можно здесь или в любом сервисном центре ПФУ.

Напомним, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин дал полезные советы по получению пенсии в ситуациях, когда отсутствуют необходимые документы. В частности, он рассказал, как подтвердить стаж без документов и как назначают пенсию, когда нет данных о заработной плате.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !