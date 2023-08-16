Увеличат ли пенсионные выплаты в следующем году: ответ Минсоцполитики

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что в 2024 году размер назначенных выплат будет сохранен. Увеличить пенсионные выплаты могут, если найдут для этого дополнительный ресурс.

Об этом она сообщила в интервью Укринформу. Жолнович отметила, что процент увеличения выплат будет зависеть от переговоров с международными партнерами.

"Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", – сказала она.

Вместо этого пенсии будут выплачиваться так, как и сейчас. В частности, наполнение ПФУ зависит от военных, уплачивающих единый социальный взнос из своей зарплаты. Это позволяет заполнять бюджет фонда и провести индексацию.

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"Мы же понимаем, что масштабная война еще будет продолжаться, поэтому рассчитываем примерно на такие же поступления в Пенсионный фонд, как и в прошлом году. Если найдем дополнительный ресурс, сможем увеличить выплаты", – пояснила она.

Кроме этого, в следующем году постараются провести индексацию пенсий в марте.

" В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", - добавила Жолнович.

Напомним, некоторые категории пенсионеров могут получить специальные надбавки к пенсиям, направленные на обеспечение ухода и поддержки.

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