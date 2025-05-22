Увеличение выплат при рождении ребенка: что изменится в 2025 году

Размер государственной помощи при рождении ребенка в Украине планируется повысить. Хотя обсуждение соответствующего законопроекта еще продолжается, инициатива уже получила поддержку от президента Владимира Зеленского и Министерства социальной политики.

Об этом сообщил Даниил Гетманцев – глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. "Еще четыре года назад я предлагал повысить выплаты при рождении первого ребенка до 50 тысяч. грн, второй – до 100 тыс., а третьей – до 150 тыс. грн. Приблизительная стоимость такого решения составляла бы дополнительные 12 млрд грн ежегодно. Это обоснованные затраты, и мы ясно показали источники покрытия", – отметил Даниил Гетманцев.

Он также сообщил, что в проекте идет речь не только о перерасчете выплат, но и о целом ряде социальных инициатив – от программы "Если" до "Пакета школьника", которые поддерживают ребенка с момента рождения и до достижения совершеннолетия.

Читайте также: Помощь при рождении ребенка: кто может получить 40 000 грн

По словам Гетманцева, нынешние суммы следует пересмотреть с учетом инфляции: базовую выплату следует увеличить с 50 тыс. до 75 тыс. грн, а также установить более высокие выплаты для второго и третьего ребенка.

Как могут еще изменить выплаты

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13295, касающийся помощи при рождении ребенка и других социальных выплат.

Авторы инициативы – группа народных депутатов – предлагают:

повысить размер выплат при рождении ребенка примерно на 50%;

выплачивать всю сумму пособия единовременно, а не поэтапно.

В частности, планируют установить пособие при рождении ребенка в размере 25 прожиточных минимумов для детей до 6 лет (2563 грн в 2025 году). Если закон будет принят, сумма выплат вырастет до 64 075 грн вместо нынешних 41 280 грн.

Кроме того, документ предусматривает введение новых видов государственной помощи:

ежемесячная выплата для семей с детьми до 6 лет в размере прожиточного минимума (2563 грн в 2025 году);

единовременное зачисление на депозитный счет ребенка на сумму 25 прожиточных минимумов для детей до 6 лет, которые будут сохраняться до достижения им 18 лет;

выплата для женщин с почетным званием "Мать-героиня", не получающих пенсии, в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года.

Инициатива предусматривает льготные кредиты для семей с детьми на строительство или покупку жилья, полное возмещение расходов на процедуру искусственного оплодотворения для супружеских пар, а также дополнительные коммунальные льготы для многодетных семей.

Ранее мы говорили, что родителям малолетних детей в Украине выплачивают по 8 тыс. грн помощи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!