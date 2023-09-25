Увядшие гортензии 'вернутся к жизни' благодаря трем простым шагам: советы садоводов

Садоводам стоит обратить внимание на будто увядающие гортензии. Это, вероятнее всего, связано с условиями выращивания.

Три простых шага помогут "оживить" куст, регулируя способ ухода за гортензиями. Об этом сообщает Express.co.uk.

Поливайте гортензии

Полив жизненно важен для гортензий, поскольку они нуждаются в идеальном балансе солнца и правильном количестве воды. Последнее может изменяться в зависимости от типа почвы и выращиваемых видов. Если цветы увядают, хорошо замочите их ранним утром или поздно вечером, чтобы избежать полуденной жары.

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Не забывайте о мульче

Мульча удерживает влагу, гарантируя, что гортензии дольше остаются увлажненными. Впрочем, держитесь подальше от стебля, чтобы избежать гнили.

Мульчирование вокруг гортензий также будет способствовать развитию глубоких корней и придаст зимостойкости. Декоративная мульча полезна, но садоводы обычно рекомендуют солому, болотное сено или опавшие листья.

Удобряйте, но не переусердствуйте

Если садоводы переусердствуют с удобрениями гортензии, они рискуют сжечь корневую систему, что может привести к разного рода проблемам. Это включает ограничение цветения. Выбирайте сбалансированное удобрение с медленным высвобождением и следуйте инструкциям на упаковке.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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