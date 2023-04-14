'Уже четвертая': бойцы из 112 показали уничтожение вражеской САУ 'Нона-С' возле Бахмута

Украинские бойцы у Бахмута ликвидировали российскую самоходную арт-установку 2С9 "Нона-С". Эта САУ является основой в артиллерийской системе воздушно-десантных и аэромобильных войск русской армии.

В сети появилось видео подрыва вражеской САУ. Выяснилось, что это заслуга подразделения 112-й бригады территориальной обороны Киева и бойцов из Сводной тактической группы "Адам" - они обеспечили корректировку огня с помощью БПЛА.

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Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, российскую самоходную арт-установку 2С9 "Нона-С" ликвидировали вблизи Бахмута.

"Подраздел 112-й бригады территориальной обороны города Киева совместно со Сводной Тактической Группой "Адам" устроили охоту на российские САУ "Нона" вблизи Бахмута. Уже четвертая самоходная арт-установка 2С9 "Нона-С" на их счету", — говорится в сообщении.

Тем временем на странице 112-й бригады в Facebook отмечается : "Наше подразделение совместно со Сводной тактической группой "Адам" устроило охоту на российские саушки "Нона" близ Бахмута".

Что известно о 2С9 "Нона"

Самоходная артиллерийская пушка 2С9 "Нона" – это основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Даже сейчас это уникальная артиллерийская система, объединяющая в себе свойства орудий разных видов и предназначенная для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантовная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. 2С9 "Нона" предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С9 "Нона-С" может быть десантирована с самолетов военно-транспортной авиации типа Ан-12, Ан-22, Ан-70, Ан-124, Ил-76.

Под руководством доктора технических наук Авенира Новожилова конструкторами из ЦНИИ Точного машиностроения, что в подмосковном Климовске, совместно со специалистами известной Мотовилихи в Перми, была создана принципиальная новая 120-мм нарезная пушка 2А51 для непосредственной поддержки сухопутных войск. Это позволило разработать и в 1981 г. взять на вооружение воздушно-десантных войск универсальную артиллерийскую систему 2С9 "Нона", сочетавшую в себе функции пушки, гаубицы и миномета.

Возможности этой пушки позволяют применять ее не только для поражения живой силы и разрушения оборонительных сооружений противника, но и вести борьбу с танками, для чего в боекомплект входят различные патроны, такие как специальные осколочно-фугасные артиллерийские снаряды с готовым нарезом на ведущем пояске. Ими можно вести огонь на дальность до 8,7 км, а их невысокая начальная скорость (367 м/с) позволяет вести стрельбу с большой крутизной траектории.

Важной характеристикой пушки 2С9 "Нона-С" относительно непосредственной поддержки войск на поле боя является ее малейшая дальность стрельбы: для артиллерийского снаряда она составляет 1,7 км, а для мины - 400 м. Поэтому в боекомплект 2С9 могут входить обычные 120-мм миномет мины – осколочно-фугасные, осветительные, дымовые и зажигательные.

Прицельная дальность стрельбы осколочно-фугасной миной – 7,1 км. Это дозволяет осуществлять поддержку собственных войск с огневых позиций конкретно с боевых порядков пехоты. Пушка 2С9 "Нона-С" отлично подходит для непосредственной поддержки войск на поле боя. Как правило, стрельба под углом подъема ствола от −4° до +35° ведется снарядами, а при угле подъема до +80° – минами.

Основной боеприпас для 2С9 "Нона-С" представляет собой сверхмощный осколочно-фугасный снаряд 30Ф49. При его взрыве образуется более 3500 осколков весом 0,5-15 г, разлетающихся со скоростью 1800 м/с. Если детонатор этого снаряда установлен на фугасное действие, то в почве образуется воронка глубиной 2 м и диаметром 5 м. Выстрелы 30Ф49 позволяют "доставать" цели на расстоянии до 8,7 км.

Для борьбы с бронетехникой используются кумулятивные снаряды. Начальная скорость такого снаряда составляет 560 м/с и обеспечивает высокую точность стрельбы на дальность до 1 километра. При этом снаряд способен пробить более 600 мм стальной брони и позволяет эффективно вести борьбу с бронетехникой противника.

Возимый боекомплект состоит из 40 осколочно-фугасных, кумулятивных, зажигательных, дымовых и осветительных выстрелов.

В экипаж машины входит четыре человека: командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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