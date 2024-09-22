Уже скоро ударов станет больше: изменился график магнитных бурь на конец сентября

В сентябре 2024 года наблюдались периоды усиленной геомагнитной активности, что может негативно отразиться на самочувствии людей, чувствительных к изменению погоды. Хотя магнитные бури приостановились, ожидается, что вскоре их интенсивность снова возрастет.

Астрономы предполагают несколько будущих периодов повышенной солнечной активности, хотя точные даты и сила буря могут варьироваться. Сервис Meteoagent дал прогноз относительно того, каких именно магнитных бурь следует ожидать до конца месяца.

Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в сентябре 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Согласно прогнозам, усиление магнитных бурь произойдет от 26 сентября, и самые интенсивные из них придутся на период с 26 по 29 число.

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью. Во время таких бурь солнечный ветер вызывает флуктуацию магнитного поля нашей планеты, что может повлиять на различные системы, от электросетей до биологических организмов.

Как человек ощущает магнитные бури?

Многие люди испытывают влияние магнитных бурь на свое здоровье. Типичные симптомы включают головную боль, головокружение, бессонницу, повышенную усталость, раздражительность и изменения настроения.

Как пережить магнитные бури?

Соблюдайте правильное питание, высыпайтесь, избегайте стрессов и занимайтесь физическими упражнениями. Имейте под рукой необходимое лекарство, если вы склонны к мигрени или другим заболеваниям, которые могут обостриться во время магнитных бурь. Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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