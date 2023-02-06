Уже со вторника мощная магнитная волна охватит Землю: сколько будет продолжаться и как повлияет на здоровье

На второй неделе февраля ожидается мощная геомагнитная волна. По прогнозам ученых, она продержится несколько дней и будет оказывать ощутимое влияние на ослабленные организмы. Ученые опубликовали прогноз на эти даты.

Ожидается, что интенсивность магнитных бурь в этот период будет стабильной, без веских скачков. Начнет штормить уже во вторник, 7 февраля, сообщает Meteoagent. Геомагнитные колебания будут держаться еще 8, 9 и 10 февраля. В течение этого периода мощность бури будет держаться на показателе в 4 балла. Следует отметить, что такой уровень интенсивности считается выше среднего, его колебания могут повлиять на метеочувствительных людей. Только 11 февраля следует ожидать резкий спад до 2 баллов.

Солнечные магнитные бури – это мощные вспышки радиации, исходящие от Солнца. Они образуются, когда линии магнитного поля Солнца становятся напряженными и ломаются, вызывая мощные взрывы солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, путешествующие в пространстве с очень высокой скоростью. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти последствия можно наблюдать посредством полярных сияний, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросети.

Магнитные бури могут также вызвать ухудшение состояния у пожилых, метеозависимых и людей с ослабленным здоровьем. Следует отметить, что изменения погоды больше сказываются на самочувствии людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями – при резком изменении погоды происходит сильный спазм сосудов.

Основные симптомы погодных болей

Головная боль. Одно из самых распространенных проявлений у метеозависимых людей всех возрастов, чаще всего появляется накануне или в день резкого изменения погоды. Головная боль вызывается спазмами сосудов, которые не успевают восстановиться при резком изменении погоды или застоем в венах головного мозга. Чаще боль локализуется в затылке или в висках и может сопровождаться головокружением и тошнотой.

Сонливость, слабость и головокружение чаще всего предстают перед дождем, так как в это время падает барометрическое давление и уменьшается содержание кислорода в воздухе – испытывая этот недостаток, организм пытается экономить энергию. Обычно эти симптомы проходят быстро, поскольку организм легко приспосабливается к погодным изменениям.

Артериальная гипертензия широко распространена среди пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Проявляется во время антициклона или, другими словами, когда барометрическое давление повышается и изменяет АД.

Боль в суставах, костях, мышцах и теле часто возникает во время скачков барометрического давления у людей с избыточным весом или травмами. Колебания барометрического давления вызывают изменение давления в суставе (суставы заполняются синовиальной жидкостью), а также раздражение нервных окончаний хрящевой ткани и рецепторов. Все это создает боль, жжение и дискомфорт в суставах.

Апатия, плохое настроение, агрессивность наиболее часто распространены среди людей с высокой рецепторной чувствительностью. Психическое состояние слишком уязвимых людей разрушается во время резких скачков погоды и называется метеоневрозом. Следует отметить, что в большей степени ухудшение самочувствия происходит не столько из-за прихотей погоды, сколько из-за психологического фактора, например, текущего психического состояния человека. Другими словами, человек, склонный к такому мышлению, представляя себе результат события, как правило, видит его в невыгодном свете.

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