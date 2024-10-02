Уже вскоре две мощные магнитные бури будут мучить метеопатов: как уберечься
В скором времени на Земле ожидаются сразу две магнитные бури подряд. Их мощность достигнет К-индекса 4 (оранжевый уровень опасности).
По данным приложения Meteoagent, 2, 3 и 4 октября геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии, однако уже 5 и 6 октября ударит магнитная буря силой в четыре балла.
Вас также заинтересует: Солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты: образовалась "магистраль" между Солнцем и Землей (видео)
Магнитные бури: календарь
Как облегчить свое состояние при магнитных бурях
- Поддерживайте водный баланс: пейте больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание. Это поможет уменьшить головную боль и усталость.
- Уменьшите физическую нагрузку: избегайте чрезмерной активности и тяжелых тренировок, особенно в дни интенсивных геомагнитных колебаний. Отдых и покой помогут сохранить энергию.
- Полноценный сон: старайтесь обеспечить себе качественный и продолжительный сон. Для этого следует соблюдать стабильный режим дня и уменьшить влияние гаджетов перед сном.
- Релаксация и снижение стресса: практикуйте техники расслабления, такие как медитация, йога или дыхательные упражнения, чтобы уменьшить уровень стресса и тревожности.
- Следите за питанием: употребляйте легкую, здоровую пищу, богатую витаминами, минералами и антиоксидантами. Это укрепит иммунитет и улучшит общее состояние.
- Успокаивающие средства: при необходимости принимайте легкие успокаивающие препараты на основе трав (мята, мелисса, валериана) или адаптогены по рекомендации врача.
- Избегайте кофеина и алкоголя: эти вещества могут повысить раздражительность и ухудшить самочувствие во время бурь.
Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!