В Африке нашли самое древнее в мире украшение: было одной из форм невербального общения

Во время раскопок в окрестностях Эс-Сувейры, марокканского портового города, археологи обнаружили украшение возрастом 150 тысяч лет. По предположениям ученых, с помощью этого артефакта древние люди невербально общались. Ранее титул самого древнего украшения принадлежал ожерелью неандертальцев из Хорватии возрастом 135 000 лет.

Читайте также: Неизвестные науке алмазы нашли в метеорите с каньона Диабло в США

Об этом пишет Daily Mail.

Находка представляет из себя ожерелье, сделанное из ракушек морских улиток. Ученым удалось найти 33 бусины, диаметром около сантиметра. Вероятно, они служили украшением одежды или ожерельем.

"Находка говорит о том, что люди начали самовыражаться с помощью украшений и других предметов гораздо раньше, чем считалось до сих пор", – сказал ведущий автор исследования Стивен Кун.

Напомним, мы уже писали о золотых украшениях в возрасте 3000, найденных на Кипре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !