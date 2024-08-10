В Амазонии живет народ, у которого нет проблем со здоровьем: в чем его секрет

В Амазонии один из коренных народов, называемый цимане, имеет отличное здоровье. Представители этого народа не знают, что такое гипертония, диабет и сердечные проблемы.

Как сообщает BBC, цимане насчитывают до 16 тысяч человек. Они занимаются охотой, рыболовством и выращиванием съедобных культур.

Ученые заинтересовались феноменом коренных жителей Амазонии и попытались узнать, как им удается сохранить здоровье до глубокой старости. Отмечается, что в рационе цимане мало жирной пищи, а больше клетчатки. Белок они получают из мяса животных (птиц, обезьян и рыбы). Еду представители этого народа обычно не жарят.

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Ученые из Калифорнийского университета заметили, что пожилые цимане не страдают от "болезней пожилых людей", в частности, гипертонии, диабета. Также у них нет сердечных проблем.

Ученые провели компьютерную томографию для 705 цимане в возрасте от 40 лет и обнаружили, что у них самый низкий уровень коронарного атеросклероза среди всех известных науке популяций. Также очень низкий уровень сердечных заболеваний.

Еще один феномен цимане – у 70-летних женщин и мужчин почти отсутствуют седые волосы.

"Мы не зафиксировали ни одного случая болезни Альцгеймера среди всего взрослого населения племени", – прокомментировал боливийский врач Даниэль Эйд Родригес.

Исследуя здоровье представителей этого племени, ученые выяснили, что все цимане в течение жизни перенесли заражение паразитами или червями. Они также обнаружили высокий уровень патогенов и воспалений. Это свидетельствует, что организмы людей этого народа постоянно боролись с инфекциями.

Это заставило ученых задуматься о том, могут ли ранние инфекции быть еще одним фактором — кроме диеты и физических упражнений, которые влияют на здоровье пожилых представителей этого племени.

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