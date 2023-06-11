В античном амфитеатре в Турции нашли ложу для элиты возрастом 1800 лет

Во время раскопок в городе Пергам в провинции Измир в Турции на территории античного амфитеатра археологи обнаружили особые места для элиты с выгравированными именами в возрасте 1800 лет.

Об этом пишет издание DailyMail.

Пять мест с гравировкой располагались подальше от основной части сидений, поэтому можно свидетельствовать, что они были предназначены для состоятельных и влиятельных гостей.

Турецкий амфитеатр был копией Колизея в Риме и вмещал до 50 000 человек. Стоит отметить, что абсолютно каждый имел право его посещать.

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Отдельная ложа предназначалась для элиты. Они были украшены гравировкой. Амфитеатр предназначался для пересмотра боев гладиаторов и животных, а также для публичных казней и воспроизводства военных сражений.

Напомним, во время раскопок на территории немецкого города Книттлинг обнаружили элитное кладбище 5-8 века.

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