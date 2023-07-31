В августе можно будет увидеть редкую голубую луну: не упустите дату

В августе жители Земли могут наблюдать сразу за двумя Супермесяцами, а еще ожидается редкое явление – голубая луна. Первое явление состоится во вторник, 1 августа, вечером, когда полнолуние сойдет на юго-востоке.

Он будет выглядеть немного ярче и больше, чем обычно, из-за его близости к Земле. Второй Супермесяц состоится в ночь на 30 августа. Этот Супермесяц также будет голубой Луной.

Астрофизик NASA Фред Эспенак рекомендует воспользоваться теплыми летними ночами, чтобы увидеть полнолуние, которое восходит на восточном небе сразу после заката.

В последний раз два Супермесяца состоялись в одном месяце в 2018 году, и это явление повторится только в 2037 году.

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Феномен "супермесяца" происходит, когда полнолуние находится вблизи своей ближайшей точки к Земле, благодаря чему он выглядит на 14% больше и на 30% ярче по сравнению с тем, когда он находится далеко от нашей планеты, пишет Sky News.

Люди смогут увидеть первый "супермесяц" уже вечером во вторник, 1 августа, когда полная Луна будет находиться от Земли на расстоянии 357 530 км.

Однако Луна будет еще ближе к нашей планете в ночь на среду, 30 августа, на расстоянии 357 344 км. Поскольку это второй "супермесяц" в том же месяце, его называют "голубой месяц".

Наблюдать за Луной можно онлайн на сайте Spacegid (картинка с телескопа обновляется каждые 30 секунд).

Также онлайн наблюдать за Луной можно на YouTube-канале THEREALPAX

Что происходит на поверхности луны, можно увидеть вживую на YouTube-канале WorldCam.

Эти цифры сравнимы с расстоянием около 405 696 км, когда Луна находится в самой отдаленной точке от Земли.

Напомним, ученые впервые обнаружили облака пыли вокруг молодой звезды.

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