В Австралии нашли новый вид муравьев, умеющих притворяться мертвыми: что это значит (фото)

Исследователи из Австралии впервые нашли муравьи, имеющие странное поведение – для сохранения своей жизни они могут притворяться мертвыми. Колония южных широконосых колючих муравьев (Polyrhachis femorata) была найдена на острове Кенгуру.

Как сообщается в Австралийском журнале зоологии, исследователи наткнулись на странных насекомых, когда проверяли гнезда карликовых опоссумов и летучих мышей. Сначала им показалось, что муравьи мертвы, поскольку они были неподвижны. Вдруг одна муравьё подвигалась.

"Мимикрия была идеальной", – прокомментировал поведение муравьев один из исследователей. Он рассказал, что такой вид "оборонной недвижимости" известен только среди нескольких видов муравьев, однако никогда раньше этого не наблюдали среди колоний.

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Изображать из себя мертвых более свойственно млекопитающим. Они пользуются такой особенностью, чтобы не быть жертвой хищников. У насекомых эта "техника" обычно наблюдается только у отдельных особей.

Ученые говорят, что выяснили еще одну особенность этих муравьев – они закупоривают входы в свои "гнезда" органическими веществами, как дополнительную защиту от хищников.

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