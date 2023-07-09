В Австралии ученые заметили странное поведение паутинных клещей: зачем самец 'раздевал' самку

В Австралии ученые впервые заметили жуткий акт между двумя паутинными клещами. Выяснилось, что перед спариванием самец "раздевает" самку, снимая с нее экзоскелет.

Как сообщает Live Science, паутинные клещи оказались уникальными в своей стратегии спаривания, которая включает в себя охрану молодых самок и сдирание их наружной кожи. Исследователи из Венского университета в Австрии говорят, что взрослые самки паутинных клещей могут иметь несколько половых партнеров, но только сперматозоиды первого партнера оплодотворяют их яйцеклетки. Это приводит к сильной конкуренции среди самцов за молодых самок, только что достигших зрелости.

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Чтобы обеспечить себе преимущество, самцы паутинных клещей предохраняют молодых самок к моменту достижения ими половой зрелости. Но они также сдирают наружную кожу этих самок, чтобы иметь возможность первыми оплодотворить их. Это стало первым экспериментально задокументированным случаем такого поведения, связанного с обдиркой кожи.

Исследователи отмечают, что эта стратегия не без риска для самцов, поскольку она требует расхода энергии и ограничивает их возможность искать пищу. Кроме того, другие самцы могут попытаться украсть самок в последний момент. Однако этот процесс сдирания кожи и спаривания первыми обеспечивает самцам определенное преимущество в борьбе за самок.

Исследование паутинных клещей раскрывает уникальное поведение, связанное с размножением в мире насекомых и пауков.

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