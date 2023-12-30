В Белгороде раздалось более 20 взрывов на военных объектах: россияне похвастались работой ПВО, из-за которой разнесло пол центра (фото и видео)

30 декабря в российском Белгороде прозвучали громкие выборы. На местах "прилетов" разгорелись пожары.

По данным местных СМИ, сотрудники полиции перекрывают центр города и все автомобили отправляют в объезд. На места прилета направлены дополнительные кареты скорой помощи.

Читайте также: Поврежден минимум один самолет Су-34: появились фото последствий атаки дронов по аэродрому в Ростовской области.

МЧС Белгородской области обратилось к жителям Белгорода с просьбой покинуть дома и спуститься в укрытие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пишет: "В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется".

Жителей региона попросили отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду и закрыть воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия.

Источники UA.портала в Cилах обороны сообщили, что ночью были запущены беспилотники по военным объектам россиян в Белгороде. "Сейчас обстреливаем объекты военные россиян, но ПВО их сбило, оно и попадало на центр города", — сказал один из представителей Сил обороны Украины.

Момент "прилета" по центру Белгорода:

Напомним, 4 декабря в российском Ставрополе во время облета нефтепровода упал вертолет Ми-2.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!