У Бєлгороді пролунало понад 20 вибухів на військових об'єктах: росіяни похвалились роботою ППО, через яку рознесло пів центра (фото та відео)

30 грудня у російському Бєлгороді пролунали гучні вибори. На місцях "прильотів" розгорілися пожежі.

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За даними місцевих ЗМІ, співробітники поліції перекривають центр міста та усі автомобілі відправляють в об'їзд. На місця прильоті направлено додаткові карети швидкої допомоги.

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МНС Бєлгородської області звернулося до жителів Бєлгорода з проханням залишити будинки та спуститися в укриття.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пише: "У місті запущено сирену ракетної небезпеки. Усі жителі мають спуститися в укриття. Небезпека зберігається".

Мешканців регіону попросили відключити електроенергію, перекрити газ, воду та закрити воду, взяти з собою речі першої потреби та переміститися у найближчі укриття.

Джерела UA.порталу в Cилах оборони повідомили, що вночі було запущено безпілотники по військових об'єктах росіян у Бєлгороді. "Зараз обстрілюємо об'єкти військові росіян, але ППО їх збило, то воно й попадало на центр міста", – сказав один з представників Сил оборони України.

Момент "прильоту" по центру Бєлгорода:

Нагадаємо, 4 грудня у російському Ставрополі під час обльоту нафтопроводу впав гелікоптер Мі-2.

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