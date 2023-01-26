В Белгородской области пьяный военный пришел в ночной клуб с автоматом (видео)

В Бирючи, Белгородской области, пьяный русский военный пришел в ночной клуб с автоматом. Мужчина направлял оружие на гражданских.

Посетители бара называли военного "Жека" и просили опустить оружие. Видео с инцидентом было опубликовано в местных Telegram-каналах.

"Мужчина в военной форме направляет автомат на отдыхающих, знакомые просят его подумать и успокоиться. Человек с автоматом явно не совсем трезв", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как перед выходом из бара стоит группа мужчин, а напротив них военный с оружием. Россиянин в военной форме приводит автомат на посетителей заведения, но не стреляет.

Видео сопровождается комментариями оператора и нецензурной лексикой.

Напомним, накануне в российской Махачкале неизвестный открыл стрельбу из дробовика в центре города. По меньшей мере, два человека получили ранения.

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