В Белгородской области РФ упал самолет ИЛ-76: погибли 63 человека (фото, видео)

В Корочанском районе Белгородской области упал самолет ИЛ-76, губернатор сообщил о "событии", на месте работают следственная группа и МЧС. Местные паблики сообщают, что предварительно упал ИЛ-76.

Об этом сообщает Telegram-канал Всевидящий глаз, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и уехал в район. Все подробности позже", - заявил Гладков.

Самолет перевозил ракеты в комплексы С-300, которыми россияне обстреливают Харьковщину.

Напомним, мы уже писали, почему кафиры переходят на устаревшее вооружение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !