В Бердянске произошел прилет Storm Shadow по базированию оккупантов на Южгидромаше (фото)

В оккупированном россиянами городе Бердянск прогремели два мощных взрыва. Согласно предварительным данным, произошло попадание по месту базирования оккупантов, которое располагалось на территории ЧАО "ЗАВОД Южгидромаш".

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале написал: "Бердянск. Бавовна. Метко. Прекрасно… Перед взрывом работало враждебное ПВО. "Все сбили"".

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Андрющенко добавил, что по свидетельствам очевидцев, зафиксирован "двойной ущерб Storm Shadow базированием оккупантов на территории "Южгидромаша". По его словам, россияне после взрыва оцепили территорию.

В Телеграм-канале "Бердянск Сегодня" пишут, что "в Бердянске рядом с местом попадания ракет перекрыли дорогу. В районе завода "Южгидромаша" оккупанты перекрыли движение транспорта и пускают частный транспорт и маршрутные такси в объезд. Бердянцы сообщают, что перекрыли достаточно большой участок Мелитопольского шоссе, потому что пытаются скрыть последствия попаданий".

Между тем, российские пропагандисты из агентства ТАСС пишут: "Система ПВО, по предварительным данным, сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства".

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