В Бердянске ВСУ подорвали штаб россиян и их состав с горючим (фото и видео)

30 июня в оккупированном Бердянске раздалось более 10 мощных взрывов. Громкие звуки почувствовали даже жители окрестных населенных пунктов в десятках километров.

Местные жители в соцсетях сообщили, что первые звуки взрывов раздались примерно в 8 утра, в небе над городом были замечены инверсионные следы от ПВО.

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После очередной серии взрывов над Бердянском было замечено несколько столбов черного дыма. Очевидцы говорят, что пылало в районе аэропорта.

Также отмечается, что после взрывов было замечено большое количество карет скорой помощи, двигавшихся на место, где раздавались взрывы. А еще – гад по городу начали кружить вертолеты россиян.

Тем временем в Вооруженных Силах Украины подтвердили удар по аэродрому оккупированного Бердянска. Отмечается, что там был уничтожен штаб россиян и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, 23 июня в оккупированном российскими боевиками Геническом (Херсонской области) прогремели взрывы. Попали в базировку росгвардии.

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