В Бердянске взорвали организатора 'выборов Путина': подробности

6 марта в оккупированном Бердянске взорвали авто одной из организаторов так называемых выборов. В результате полученных травм она скончалась.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, а также коллаборант Владимир Рогов.

"В Бердянске ликвидирован один из организаторов псевдовыборов. Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации, ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске.

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"Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники окупантов. Когда женщина села в свой автомобиль, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице", – сообщила Галицына.

Женщина являлась членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".

Оккупанты подтвердили предварительную версию взрыва – взорван автомобиль пособницы. По их словам, под автомобиль заложили около полутора килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Напомним, суд Гааги выдал ордера на арест командующего авиацией РФ и командующего Черноморским флотом.

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