В Бразилии нашли украшения, изготовленные из костей гигантского ленивца 25 тысяч лет назад (фото)

Археологи обнаружили три подвески, изготовленные из костного материала вымершего гигантского ленивца в каменистом приюте в центральной Бразилии. Считается, что этим подвескам от 25 000 до 27 000 лет, что делает их самыми древними известными личными украшениями в Америке и единственными, сделанными из гигантской кости ленивца в археологических записях.

Новое исследование показывает, что люди жили в Южной Америке в то же время, что и вымершие гигантские ленивцы, что подтверждает доказательства того, что люди прибыли в Америку раньше, чем раньше считалось.

Недавние исследования подвергли сомнению представление о том, что люди мигрировали в Америку примерно 13 000 лет назад, пересек сухопутный мост из Сибири на Аляску.

Читайте также: В Тайване заметили гигантскую рыбу "судного дня": что это значит (фото и видео)

Украшения были найдены около 30 лет назад в скальном убежище под названием Санта-Элина в центральной Бразилии. Новое исследование является первым, тщательно проанализировавшим их и исключившим возможность того, что люди нашли и вырезали их через тысячи лет после гибели животных.

Подвески были среди тысяч остеодерм – твердых костных отложений, образующихся на коже некоторых животных. Остеодермы принадлежали к виду гигантских ленивцев, известных как Glossotherium phoenesis, они весили около 600 килограммов и имели длинные когтистые лапы для копания.

Чтобы выяснить, как подвески были созданы и изменены руками человека, обнаружившие их исследователи проанализировали их с помощью различных методов и экспериментов. Они обнаружили, что остеодермы были отполированы и имели в них просверленные отверстия, что свидетельствует, что они использовались для личного украшения, вероятно, как бусы или серьги. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B, дыры не были вызваны естественным стиранием или хищниками.

Читайте также: В Египте археологи раскопали коллекцию украшений из золота и стеатита (фото)

Команда исследователей из Бразилии, Франции и Соединенных Штатов заявила, что их анализ показывает, что эта ручная работа была сделана в течение нескольких дней или нескольких лет после смерти животных и до того, как материалы окаменели. Исследователи также исключили естественную стирку и другие вещи, которые могли бы объяснить формы и отверстия.

Гигантские наземные ленивцы достигали 13 футов в длину, весили более тысячи фунтов и были эквивалентны по размеру индийскому слону. Согласно отчету, он ходил на четвереньках и был одним из величайших созданий Южной Америки.

Напомним, в Германии обнаружили значительное сокровище времен римских императоров I и II века нашей эры. Его нашли в городе Аугсбург, расположенном на юго-западе Баварии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!