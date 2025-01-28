В Бразилии запретили раздачу криптовалюты за сканирование радужки глаза

Национальный орган по защите данных Бразилии (ANPD) официально запретил проекту цифровой идентификации World (ранее известному как Worldcoin) предлагать криптовалюту в обмен на сканирование радужной оболочки глаза. Решение было принято в ноябре 2024 года после тщательного расследования, которое продолжалось несколько месяцев. Регулятор обратил внимание на деятельность компании Tools for Humanity (TFH), которая занималась сбором биометрических данных граждан для создания цифровых идентификаторов для пользователей криптовалютных платформ.

ANPD выразил обеспокоенность влиянием финансовых стимулов на свободу выбора пользователей. По мнению регулятора, согласие на обработку биометрических данных должно быть полностью добровольным, ясным и осознанным. Однако предложение криптовалютных компенсаций может манипулировать решениями людей, побуждая их передавать свои чувствительные данные без полного понимания возможных рисков. Особое внимание было уделено тому, что после передачи биометрические данные невозможно отозвать или полностью удалить, что создает серьезные угрозы конфиденциальности и приватности.

Для криптосообщества это решение стало важным прецедентом. Оно подчеркивает, что даже самые инновационные проекты, построенные на основе блокчейн-технологий, обязаны строго соблюдать законы о защите персональных данных. Ранее криптовалюты часто ассоциировались с полной свободой и анонимностью, но новые регуляторные подходы показывают, что эта сфера постепенно становится контролируемой. Особенно это касается проектов, которые работают с биометрией, где конфиденциальность играет критически важную роль для обеспечения доверия пользователей.

Решение ANPD, вероятно, окажет международное влияние, так как многие другие страны также анализируют использование биометрических данных в цифровых инициативах. Для компаний, работающих в криптовалютной индустрии, это предупреждение о необходимости повышения прозрачности и строгого соблюдения стандартов конфиденциальности. Несоблюдение этих норм может не только негативно сказаться на репутации проекта, но и привести к финансовым и юридическим последствиям.

Для пользователей этот случай является напоминанием о важности внимательного подхода к проектам, которые собирают чувствительные персональные данные. Даже если проект обещает значительную финансовую выгоду, следует тщательно выяснить, как именно будут использоваться ваши данные и какие риски это может создать. В мире криптовалют, где приватность и безопасность имеют решающее значение, каждое решение о передаче персональной информации требует взвешенного подхода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!