В Британии нашли клад из золотых монет, которому более 2000 лет

Клад золотых монет железного века, датируемый 60 годами до нашей эры, был найден на острове Англси на северо-западе Уэльса в Великобритании.

Как сообщает музей Amgueddfa Cymru, клад состоит из 15 золотых монет, известных как статеры, отчеканенные между 60 и 20 годами до нашей эры на трех разных монетных дворах на территории современного Линкольншира.

Их приписывают племени кориэлта, населявшего географическую территорию современного Ист-Мидлендса в позднем железном возрасте. Кориэлтауви были преимущественно сельскохозяйственным обществом, начавшим чеканить монеты в начале 1 века до нашей эры.

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Монеты стилизованы под деньги Филиппа II, выпускаемые в Македонии. Македонские монеты изображают бюст Аполлона на лицевой стороне (аверс) и колесницу, запряженную двумя лошадьми с извозчиком на спине (реверс).

В случае статеров на аверсе художественно изображен венок и волосы Аполлона, тогда как на реверсе изображен стилизованный конь с треугольной головой, сопровождающийся различными символами вокруг.

Клад был найден у села Ллангоэд, расположенного на острове Англси на северо-западе Уэльса. Находку сделали искатели Питер Коктон, Ллойд Робертс и Тим Уотсон. Они сообщили об открытии в Portable Antiquities Scheme, программе для регистрации растущего количества мелких находок, представляющих археологический интерес, найденных представителями общественности в Великобритании.

Шон Дерби, археолог по записям исторической среды и специалист по регистрации находок PAS Cymru в археологическом фонде Gwynedd, сказал: "Это сокровище является фантастическим примером богатого археологического ландшафта, который существует в северо-западном Уэльсе. находки, место находки лежит в районе известной доисторической и раннеримской деятельности и помогает улучшить наше понимание этого региона. Я очень благодарен землевладельцу и нашедшим монеты за то, что они сообщили о находках и позволили нам посетить это место".

Отмечается, что клад будет передан в Национальный музей Уэльса для хранения и исследования.

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