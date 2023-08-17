У Британії знайшли скарб із золотих монет, якому понад 2000 років

Скарб золотих монет залізного віку, що датується 60 роками до нашої ери, був знайдений на острові Англсі на північному заході Уельсу у Великій Британії.

Як повідомляє музей Amgueddfa Cymru, скарб складається з 15 золотих монет, відомих як статери, які були викарбувані між 60 і 20 роками до нашої ери на трьох різних монетних дворах на території сучасного Лінкольнширу.

Їх приписують племені коріелтаві, яке населяло географічну територію сучасного Іст-Мідлендсу в пізньому залізному віці. Коріелтауві були переважно сільськогосподарським суспільством, яке почало карбувати монети на початку 1 століття до нашої ери.

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Монети стилізовані під гроші Філіпа II, які випускали у Македонії. Македонські монети зображають бюст Аполлона на лицьовій стороні (аверс) і колісницю, запряжену двома кіньми з візником на спині (реверс).

У випадку статерів на аверсі художньо зображено вінок і волосся Аполлона, тоді як на реверсі зображено стилізованого коня з трикутною головою, що супроводжується різноманітними символами навколо.

Скарб був знайдений біля села Ллангоед, розташованого на острові Англсі на північному заході Уельсу. Знахідку зробили шукачі Пітер Коктон, Ллойд Робертс і Тім Вотсон. Вони повідомили про відкриття в Portable Antiquities Scheme, програму для реєстрації зростаючої кількості дрібних знахідок, що становлять археологічний інтерес, знайдених представниками громадськості у Великобританії.

Шон Дербі, археолог із записів історичного середовища та спеціаліст із реєстрації знахідок PAS Cymru в археологічному фонді Gwynedd, сказав: "Цей скарб є фантастичним прикладом багатого археологічного ландшафту, який існує в північно-західному Уельсі. Хоча безпосереднє розташування знахідки не дало жодних підказок щодо походження знахідки, місце знахідки лежить у районі відомої доісторичної та ранньоримської діяльності та допомагає покращити наше розуміння цього регіону. Я дуже вдячний землевласнику та тим, хто знайшов монети, за те, що вони повідомили про знахідки та дозволили нам відвідати це місце".

Зазначається, що скарб буде переданий до Національного музею Уельсу для зберігання та дослідження.

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