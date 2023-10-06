В Британии нашли собаку, у которой шесть лап (фото и видео)

Щенок спаниеля был найден на парковке в Британии. Кто-то оставил собаку из-за ее физических особенностей – она имеет шесть лап.

Как сообщает Би-би-си, собачку нашли в Пембрукшире. Ей было всего 11 месяцев.

Нашедшие собачку люди обратились за помощью к службе спасения ГринАкрес. Волонтеры центра отвезли собачку в местный ветеринарный центр Фентон.

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Собаку назвали Ариэль в честь героини из мультфильма "Русалочка" от Disney, поскольку она имеет дополнительные лапы, которые росли сверху над задними конечностями.

Сотрудники ветеринарного центра говорят, что собака была испугана. Ее оставили ночевать в доме сотрудника центра.

На следующий день ветеринары сделали Ариэль рентгеновское обследование, показавшее, что дополнительные задние лапы собаки "соединены в одну бедренную кость", разделившуюся на две голени. Эти дополнительные лапы не функционировали и из-за них у собаки была дополнительная нагрузка на позвоночник. Специалисты рекомендовали ампутировать лишние конечности.

В настоящее время щенок живет в приемной семье. Его готовят к операции и ищут родителей.

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